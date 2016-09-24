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تغريدة – جمهور هال بعد طرد المحمدي.. ' مثل سواريز وأخبروا فريقه أنها كرة قدم '

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تغريدة – جمهور هال بعد طرد المحمدي.. ' مثل سواريز وأخبروا فريقه أنها كرة قدم ' تغريدة – جمهور هال بعد طرد المحمدي.. ' مثل سواريز وأخبروا فريقه أنها كرة قدم '

شارك أحمد المحمدي مدافع هال سيتي لمدة 29 دقيقة في مباراة فريقه ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن المحمدي من إنقاذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول بعد أن شتت الكرة من على خط مرمى زميله ديفيد مارشال.

وتحصل المحمدي على بطاقة حمراء في الدقيقة 29 من عمر المباراة بعدما أبعد الكرة بيده من أمام مرماه، ليتحصل ليفربول على ركلة جزاء سجلها ميلنر في الدقيقة 30.

جمهور هال سيتي على تويتر تحدث أولا عن إنقاذ المحمدي لمرماه..

"ياله من إنقاذ بواسطة المحمدي"

وبعدها عن طرده

"اعتذر يا محمدي ولكن صعب ان تتناقش في قرار مثل هذا"

"ركلة جزاء لليفربول .المحمدي يطرد بقسوة بسبب لمسة يد ومنعه هدفاُ"

"المحمدي يحب لمس الكرة باليد"

"المحمدي يا أخي ماذا حدث؟"

"المحمدي دائما ما يساعد الخصوم في الفوز على هال سيتي, فعل في منتهى النبل"

"المحمدي فعل مثل سواريز" *في كأس العالم 2010 امام غانا*

"كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء. قرار صارم على المحمدي"

"ليفرمور طرد في المباراة بسبب لمسة يد في الاسبوع الماضي. المحمدي طرد في المباراة بسبب لمسة يد هذا الاسبوع, يجب ان يخبر احد هال سيتي أنها كرة قدم وليست كرة يد"

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فيديو اليوم السابع