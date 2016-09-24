رايولا: إبراهيموفيتش هددني بكسر قدمي بسبب بوجبا

كشف مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا وأحد أشهر وكلاء الأعمال في العالم، تهديد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد له بـ"كسر قدمه" بسبب بوجبا.

إبراهيموفيتش بدأ رحلة جديدة في الملاعب. وهذه المرة في مسرح الأحلام مع مانشستر يونايتد في سوق انتقالات ناري للشياطين. سوق شهد الصفقة الأغلى في العالم، بول بوجبا من يوفنتوس إلى يونايتد.

وقال رايولا: "إبراهيموفيتش هددني عقب انتقاله إلى يونايتد بأنه سيكسر قدمي في حالة انتقال بوجبا إلى أي فريق أخر غير مانشستر".

وأوضح في تصريحات لصحيفة de Volkskrant الهولندية "قالي لي، سأكسر قدمك في حالة انتقال بوجبا لأي فريق غير مانشستر يونايتد".

وواصل "صفقة انتقال بوجبا إلى يونايتد لم تتم في يوم أو شهر، بل هي نتيجة عمل طويل من المفاوضات".

وسجل بوجبا يوم السبت أول أهدافه بقميص مانشستر يونايتد عندما نجح في هز شباك ليستر سيتي في لقاء انتهى بفوز الشياطين برباعية مقابل هدف.