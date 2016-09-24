بالفيديو – بايرن يمر من هامبورج بصعوبة ويواصل تصدر البوندسليجا

ربما كان ذلك أصعب تحدي لبايرن ميونيخ مع كارلو أنشيلوتي، ولكنه فاز على هامبورج في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

بايرن فاز في الدقيقة 89 بهدف جوشوا كيميتش بعد معاناة مع حارس هامبورج رينيه أدلير، ولكن لاعب الوسط الألماني منح أنشيلوتي الفوز في النهاية.

بايرن واصل تصدر البوندسليجا بـ15 نقطة من 5 مباريات أما هامبورج فيظل في المركز الـ16 بنقطة وحيدة.

وفي مباريات أخرى، فاز أوجسبورج على دارمشتات بهدف، وبروسيا مونشنجلادباخ على إنجلوشتات 2-0.

كما تعادل فرانكفورت وهيرتا برلين 3-3 وفاز ليفركوزن على ماينز 3-2.

شاهد هدف بايرن ميونيخ