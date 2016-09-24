أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – بايرن يمر من هامبورج بصعوبة ويواصل تصدر البوندسليجا

Google+ Print
بالفيديو – بايرن يمر من هامبورج بصعوبة ويواصل تصدر البوندسليجا بالفيديو – بايرن يمر من هامبورج بصعوبة ويواصل تصدر البوندسليجا

ربما كان ذلك أصعب تحدي لبايرن ميونيخ مع كارلو أنشيلوتي، ولكنه فاز على هامبورج في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

بايرن فاز في الدقيقة 89 بهدف جوشوا كيميتش بعد معاناة مع حارس هامبورج رينيه أدلير، ولكن لاعب الوسط الألماني منح أنشيلوتي الفوز في النهاية.

بايرن واصل تصدر البوندسليجا بـ15 نقطة من 5 مباريات أما هامبورج فيظل في المركز الـ16 بنقطة وحيدة.

وفي مباريات أخرى، فاز أوجسبورج على دارمشتات بهدف، وبروسيا مونشنجلادباخ على إنجلوشتات 2-0.

كما تعادل فرانكفورت وهيرتا برلين 3-3 وفاز ليفركوزن على ماينز 3-2.

شاهد هدف بايرن ميونيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين