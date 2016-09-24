لتشكيل – النني خارج قائمة أرسنال.. وظهور ' قلب المدفعجية مع تشيلسي '

اخرج محمد النني لاعب وسط أرسنال من قائمة فريقه في مواجهة الدربي أمام تشيلسي.

أرسنال يستعد لمواجهة تشيلسي في قمة ودربي الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل أرسنال تواجد الثنائي فرانسيس كوكلين وسانتي كازورلا في الوسط، بينما يجلس جرانيت جاكا على مقاعد البدلاء ويغيب النني عن القائمة.

ويقود أليكسيس سانشيز هجوم أرسنال وخلفه الثنائي ثيو والكوت وأيوبي.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

الدفاع: هيكتور بيليرين – شوكردان موستافي – لوران كوسيليني – ناتشو مونريال.

الوسط: كازورلا – كوكلين.

الوسط الهجوم: والكوت – ميسوت أوزيل – أيوبي.

الهجوم: سانشيز.

وعلى الجانب ذاته يشارك سيسك فابريجاس أساسيا في وسط ملعب تشيلسي أمام أرسنال.

فابريجاس تحدث قبل اللقاء عن مكانة أرسنال قائلا: " مواجهة أرسنال خاصة لأنني عشت لحظات هناك لم أحياها في مسيرتي، إنه مكان خاص لي وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف " أرسنال سيظل فريقا رائعا وخاصا وتلك مكانته في قلبي".

ومع فابريجاس، يتواجد ويليان وماتيتش وأمامهما إدين أزار.

وفي الهجوم المتألق دييجو كوستا يقود تشيلسي.

وجاء تشكيل البلوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: إيفانوفتيش – دافيد لويز – جاري كاهيل – أزبلكويتا.

الوسط: نجولو كانتي – ماتيتش – ويليان – فابريجاس – أزار.

الهجوم: كوستا.