في_إفريقيا – رسالتان من مؤمن لباسم قبل مواجهة الوداد

عقد مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك جلسة مع مهاجمه باسم مرسي قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز في الذهاب 4-0 على ملعب برج العرب.

ووجه سليمان رسالتين إلى مرسي، الأولى كانت مطالبة له بالسرعة داخل منطقة الجزاء وأن يلعب دون ضغوط في الهجمات المرتدة.

أما الرسالة الثانية، فكان مفادها تحذير من الجهاز الفني للاعب من العصبية في ظل توقع استفزازات من لاعبي الوداد.

وسجل مرسي الهدف الثالث للزمالك في اكتساحه للوداد قبل أسبوع.

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