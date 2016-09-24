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الاتحاد الأرجنتينى يعتذر لبرشلونة بشأن تصريحات باوزا عن إصابة ميسي

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الاتحاد الأرجنتينى يعتذر لبرشلونة بشأن تصريحات باوزا عن إصابة ميسي الاتحاد الأرجنتينى يعتذر لبرشلونة بشأن تصريحات باوزا عن إصابة ميسي

ميسي – أرشيفية

أكد نادى برشلونة الإسبانى لكرة القدم، أن إدارة الاتحاد الأرجنتينى للعبة قدمت اعتذارها للبارسا عن التصريحات التى أدلى بها المدير الفنى للمنتخب الأرجنتينى إدجاردو باوزا، والتى أكد خلالها أن “برشلونة لا يهتم كثيرا بالحالة الصحية” لنجمه وقائد “الألبيسيليستى” ليونيل ميسي.

وأوضح المتحدث باسم النادى الكتالونى جوزيب فيفيس، أن النادى الإسبانى يعمل “لكى يتعافى ميسي فى أقرب وقت”.

وكان باوزا قد هاجم إدارة البلوجرانا بشدة فى تصريحات تلفزيونية الخميس، بعد علمه بحجم إصابة ميسى بتمزق فى العضلة الضامة للساق اليمنى.

وقال فى هذا الصدد “برشلونة يطالبنا بالاعتناء بميسي، ولكن فى الحقيقة هم من عليهم أن يهتموا أكثر بحالته الصحية”.

وتعرض “البرغوث” لتمزق فى العضلة الضامة لساقه اليمنى الأربعاء خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد فى الجولة الخامسة من الليجا، والتى انتهت بالتعادل (1-1)، وسيغيب لنحو ثلاثة أسابيع.

وبهذا، تأكد غياب ميسى عن منتخب بلاده فى مواجهتيه القويتين فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا أمام بيرو وباراجواى يومى 6 و11 أكتوبر المقبل على الترتيب.

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