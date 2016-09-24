مدير أمن بورسعيد يطمئن على بدء العام الدراسي بدوريات للشرطة بالمحافظة

تفقد اللواء زكي صلاح الدين مدير أمن بورسعيد الحالة الأمنية مع بدء العام الدراسي الجديد الذي شهدته بالمدارس الخاصة و مدارس اللغات ببورسعيد.

وتابع صلاح الدين الحالة في أقسام الشرطة وتأمين المدراس بسيارات خاصة عليها ملصقات قوات تأمين المدارس.

ومر اللواء زكي صلاح الدين على عدد كبير المدارس و اطمأن بنفسه علي اليوم الدراسي خارج المدارس صباحًا، وأثناء خروج التلاميذ والطلبة والطالبات.

وقد طالب مدير أمن بورسعيد الضباط وأمناء الشرطة والمجندين باليقظة التامة أمام المدارس، ورصد أية مخالفات وسرعة حلها فورا بالشكل القانوني دون المساس بأي حقوق للمواطنين.

وقد لقي قيام رجال الشرطة بهذا العمل بارتياح تام لدي أولياء الأمور .