الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا إلى حار نسبيا نهاراً ومعتدل الحرارة ليلاً ويكون غائما جزئياً أحيانا على بعض المناطق خاصة الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة فوق البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة .

حركة الرياح : شمالية غربية / 15 - 30/35 كم/ساعة على اليابس بينما تصل الى 44 كم/ساعة أحياناً على البحر .

البحر .. مضطرب الموج .. بارتفاع من قدمين إلى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن أربع إلى ست وسبع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 28 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة السابعة و57 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة و55 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 37 28 95 30 .

> دبي 37 29 90 30 .

> الشارقة 36 26 85 35.

> عجمان 37 28 80 30.

> أم القيوين 38 27 85 25 .

> رأس الخيمة 38 26 85 25 .

> الفجيرة 34 29 95 65.

> العين 38 27 85 25 .

> ليوا 39 26 85 25 .

> الرويس 36 28 90 30 .

> السلع 37 28 85 35.

> دلما 37 29 80 50 .

> طنب الصغرى 38 29 85 60 .

> طنب الكبرى 38 29 85 60 .

> أبوموسى 36 29 85 55.