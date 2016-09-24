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الرئيس السيسي لـ”CNN”: محاربة الإرهاب عنصر جديد ببرنامج المساعدات الأمريكية لمصر

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الرئيس السيسي لـ”CNN”: محاربة الإرهاب عنصر جديد ببرنامج المساعدات الأمريكية لمصر الرئيس السيسي لـ”CNN”: محاربة الإرهاب عنصر جديد ببرنامج المساعدات الأمريكية لمصر

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

أجرت “سي إن إن” الأمريكية حوارًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه الرئيس في بداية حديثه التحية للشعب الأمريكي والشبكة الأمريكية لإعطائه الفرصة لاستعراض الأوضاع فى المنطقة، وقال إن محاربة الإرهاب هو عنصر جديد في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، لافتا إلى وجود لجان عسكرية تحدد الاحتياجات التي تحتاجها لتحقيق الأمن والاستقرار ويتم التعامل معها بإيجابية.

وفى سؤال حول اعتقاده بأن المرشح الجمهوري سيكون قائدا قويا قال :”بدون شك”.

وعن بعض التصريحات التي يطلقها المرشحون للرئاسة الأمريكية قال الرئيس السيسي:” أثناء الحملات الانتخابية تصدر بيانات وتصريحات كثيرة الا انه بعد الفوز بعض الأمور تتغير”.

وعن تصريحات ترامب حول المسلمين :”قال حتى لا نظلم أحد الحملات الانتخابية تتضمن رؤى ووجهات نظر للمرشحين يتم تصحيحها فيما بعد”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ إجراءات أمنية لأي فرد يرغب في زيارتها.

وبسؤاله حول هيلاري كلينتون وهل ستكون رئيسة جيدة للولايات المتحدة الأمريكية قال :”الأحزاب هنا في أمريكا لا تسمح للمرشحين بالوصول إلى هذه المرحلة إلا إذا كانوا مؤهلين لقيادة بلد بحجم الولايات المتحدة الأمريكية”.

أ ش أ

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