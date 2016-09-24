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رئيس «برلمانية النور» يطالب بفتح تحقيق عاجل فى كارثة غرق مركب رشيد ومحاسبة المتورطين

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رئيس «برلمانية النور» يطالب بفتح تحقيق عاجل فى كارثة غرق مركب رشيد ومحاسبة المتورطين رئيس «برلمانية النور» يطالب بفتح تحقيق عاجل فى كارثة غرق مركب رشيد ومحاسبة المتورطين

أرشيفية

طالب الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بفتح تحقيق عاجل، للكشف عن المتورطين فى كارثة غرق “مركب رشيد” للهجرة غير الشرعية، والتى راح ضحيتها عشرات الشباب الباحثين عن حياة إنسانية كريمة، وما زالت فرق البحث تمارس عملها للعثور على باقى الجثث.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على ضرورة تغليظ العقوبة على المتورطين فى الحادث بأن تكون العقوبات رادعة لمن يفكر فى تكرار هذه الكارثة الإنسانية، أو الاستهانة بحياة الأبرياء والمتاجرة بأحلامهم.

ودعا “خير الله” إلى التعاون الجاد بين ومجلس النواب وكل المنظمات المعنية للشباب فى وضع استراتيجية تنموية تساهم فى رفع المستوى المعيشى لهم وضمان حياة إنسانية لائقة تمنعهم من مجرد التفكير فى الهروب إلى المجهول رجاء العثور على حياة أفضل.

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