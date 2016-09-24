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رئيس لجنة الإسكان: يطالب الحكومة بقرارات وتدابير عاجلة للحد من مأساة الهجرة غير الشرعية

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رئيس لجنة الإسكان: يطالب الحكومة بقرارات وتدابير عاجلة للحد من مأساة الهجرة غير الشرعية رئيس لجنة الإسكان: يطالب الحكومة بقرارات وتدابير عاجلة للحد من مأساة الهجرة غير الشرعية

النائب معتز محمود، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب (أرشيفية)

طالب النائب معتز محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب باتخاذ تدابير عاجلة واجراءات حاسمة للحد من الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الوخيمة على آلاف الشباب سنويا.

ولفت محمود في بيان له اليوم الى ضرورة العمل على احكام الرقابة وضبط عصابات الهجرة غير الشرعية، بعد مصرع نحو 162 شخصا في حادث رشيد مشيرا الى أنه لايمكن القبول مجددا بمثل هذه الحوادث البشعة فأرواح المواطنين المصريين غالية على الجميع.

وشدد محمود الى ان قيام الحكومة بعقد اجتماع عاجل لبحث تداعيات واسباب حادث رشيد أبرز رد على من هاجموا الحكومة بدعوى أنها لم تهتم بضحايا الحادث كما ينبغي .

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