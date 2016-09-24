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مستشفى الملك فيصل تنفي استقبالها لحالات مرضية بسبب خضروات أو فواكة مصرية ملوثة

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مستشفى الملك فيصل تنفي استقبالها لحالات مرضية بسبب خضروات أو فواكة مصرية ملوثة مستشفى الملك فيصل تنفي استقبالها لحالات مرضية بسبب خضروات أو فواكة مصرية ملوثة

مستشفى الملك فيصل (أرشيفية)

أكدت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، أنها لم تستقبل أى حالات مرضية بسبب خضروات أو فواكه مصرية ملوثة نافية ما أشيع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.

وقالت المستشفى، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” تؤكد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عدم استقباله حالات مرضية بسبب خضروات أو فواكة مصرية ملوثة، كما أشيع ببعض وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، أكدت فى بيان الاسبوع الماضي خلو الفراولة المصرية من فيروس الكبد الوبائي.

كما أكدت الهيئة ان منتجات الاجبان المصرية لا تحتوي على مادة الفورمالين وذلك في اشارة بحسب الهيئة الى اخبار متداولة على بعض المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضافة “الفورمالين” كمادة حافظة لمنتجات الأجبان المصرية.

أ ش أ

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