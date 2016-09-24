النيابة تقرر تجديد حبس 4 من طاقم مركب الهجرة غير الشرعية برشيد 15 يومًا

قرر قبل قليل المستشار على حسن، رئيس نيابة دمنهور الكلية، بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، تجديد حبس 4 من طاقم المركب، وهم: "عطية أحمد أبو نار، نشأت غزال الفقى، سعد سعد عشماوى، صبحى حسن أبو عثمان"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما قرر ضبط وإحضار 9 أشخاص من المتورطين فى غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو حمص مدير إسعاف إقليم الإسكندرية، أنه تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف أمام سواحل رشيد لسرعة نقل المتوفين فى حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، منهم 40 سيارة من إسعاف البحيرة يشرف عليهم الدكتور محمد ناصف مدير إسعاف البحيرة و20 سيارة إسعاف أخرى من مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ.

ومن جانبه، أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أن الأمانة العامة لوزارة الدفاع وجهت بتكليف مركز البحث والإنقاذ بدفع دوريات بحث وإنقاذ لانتشال ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت أمام سواحل مدينة رشيد على حدود المياه الإقليمية لمصر، بمعاونة القوات الجوية والقوات البحرية وطائرات c 130 بتوجيه القطع البحرية لتجمعات وانتشال الأفراد، وتم إنقاذ عدد 164 فردا من بينهم عدد 117 مصريا و43 جنسيات مختلفة، وجارى البحث على قدم وساق، وعثرت عليهم القوات طافين أعلى سطح المياه.

وأكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة لـ"اليوم السابع"، على تكثيف الجهود لسرعة التعرف على هوية جثث ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية وإرسال عينات الـDNA إلى معامل الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، لسرعة الانتهاء منها وتحديد هوية الجثث لتسليمها إلى ذويها فى أسرع وقت وذلك عقب وصول فريق من الأدلة الجنائية بمديرية أمن البحيرة لتصوير جثث الضحايا والنشر عنهم لتعرف ذويهم عليهم، بالتنسيق مع فريق من رجال الأموال العامة والأمن العام والأمن الوطنى لسرعة إنهاء كافة التحريات والإجراءات المتعلقة بإنهاء كافة إجراءات.

فيما انتقل اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا يرافقه اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير المباحث إلى مكان الأحداث لمتابعة عمليات الانقاذ بالتنسيق مع القوات المسلحة. وكانت قوات حرس الحدود شاركت مراكب الصيد الخاصة بالأهالى فى إنقاذ عدد 164 فردا أحياء من الركاب وعدد 7 مصابين تم نقلهم لمستشفى رشيد العام.