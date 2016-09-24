أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 100 ساعة تجسس داخل طردين قادمين من الإمارات بمطار القاهرة

Google+ Print
ساعات التجسس المضبوطة

ساعات التجسس المضبوطة

تمكنت جمارك البريد السريع بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي , من ضبط محاولة تهريب 100 ساعة مزودة بكاميرات “صوت وصورة” , تستخدم في أغراض التجسس , وذلك داخل طردين قادمين من الصين لصالح أحد الشركات .

صرحت مصادر بجمرك البريد السريع بمطار القاهرة، انه أثناء الكشف علي طردين واردين من الصين علي رحلة الإمارات ، اشتبه ياسر شوكت، وعمرو سعيد، ومحمد فتحي مأموري الجمرك في الطردين، تم عرضهما علي أيمن مكاوي رئيس الوردية، وبالتدقيق فيها عثر على 100 ساعة مزودة بكاميرات فيديو “صوت وصورة” تستخدم في أغراض التجسس.

بالعرض علي عبد المنعم عليوه مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بتشكيل لجنة لجرد المشمول وحجز الطرود واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المستوردة كونها تعد من أجهزة التصنت المحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998.

ساعات التجسس المضبوطة

ساعات التجسس المضبوطة

ساعات التجسس المضبوطة

ساعات التجسس المضبوطة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي