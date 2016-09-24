وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري في نيويورك لبحث الأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة في نيويورك على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث وزيرا الخارجية المصري والجزائري سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعاون في القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في اليمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

كما تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا وجهود حل الأزمة السياسية ودعم المبعوث الأممي مارتن كوبلر، وضبط الحدود لمنع تسلل السلاح والإرهابيين عبر الحدود الليبية مع مصر والجزائر.