آلاف الأطباء والممرضين يتظاهرون فى شوارع وارسو للمطالبة بتحسين أجورهم

تظاهر آلاف الأطباء والممرضين والتقنيين الطبيين، اليوم السبت، فى العاصمة البولندية وارسو مشكلين طابورا طويلا أبيض، وذلك للمطالبة بتحسين رواتبهم وزيادة ميزانية الصحة، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وقال الطبيب المتمرن بارتلوميج كولوزيشيك “بعد ست سنوات من الدراسة وفترة تدريب من 13 شهرا، راتبى لا يتجاوز ال500 يورو شهريا”.وأضاف “مستحيل أن تعيل أسرة بهذا” المبلغ.

وندد المتظاهرون الذين قدموا من مختلف انحاء البلاد وبلغ عددهم نحو ستة آلاف بحسب بلدية وارسو، بالآثار الكارثية للرواتب الضعيفة على النظام الصحى فى البلاد، وخصوصا مغادرة الاطباء الشبان الذين باتوا يفضلون ممارسة مهنتهم خارج البلاد، وتعتبر نسبة الأطباء لكل ساكن فى بولندا بين الأضعف إن لم تكن الأضعف فى أوروبا، بحسب الكثير من المتظاهرين.

وتقول وسائل اعلام محلية أن 10 بالمئة من الأطباء الشبان يختارون العمل فى دول غربية حيث الظروف افضل بكثير. والنسبة أعلى بين الممرضات، ومن يختارون البقاء فى بولندا يتسلمون وظيفتين أو ثلاثة ويعملون أحيانا 80 ساعة أسبوعيا.