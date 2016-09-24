الاستماع إلى الشهود في قضية مقتل «ميادة أشرف»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لشاهد الإثبات بالقضية المعروفة بـ”مقتل ميادة أشرف”، والذي يعمل كضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي ، وشغل منصب رئيس عمليات قطاع أحمد شوقي.

وأفاد الشاهد، بأنه و بناء على تكليف رافق قوة من الأمن الوطني للقبض على خلية إرهابية متمركزة بمنطقة السلام تحديداً بالرشاح، ليقول بأنه العقار المختبئ به الخلية كان عقار قديم مٌشيد بالطوب الأحمر ، ليتابع سرده لتفاصيل ذلك اليوم، بأنه وبعد إقتحما العقار لضبط المطلوبين ، فوجئ بأعيرة نارية من سطح العقار أحدثت إصابته وتم إجلاءه من كان الحادث وأنه لا يعلم ما حدث بعد ذلك.

وعن من هو مٌحدث إصابته ، قال الشاهد إنه كان في مقدمة القوات ، وأنه اُطلق عليه النار بكثافة، وأنه علم بعد ذلك بأن أحد المطلوب القبض عليهم هو من أطلق النار عليه واسمه محمود أو محمد أبو الليل وكان بصحبته شخص آخر يُدعى أيمن ولا يعرف باقي إسمه ، وعن نوعية التسليح أجاب الشاهد بأنه وعلى ما يتذكر فأنهم كانوا يحملون طبنجة و سلاح آلي.

وشدد الشاهد بأن اصيب بعيار واحد ، وان المعتدي عليه قصد قثله ، وان ما منع ذلك هو سقوطه بعد إطلاق الطلقة الأولى خلف ستار أو جدار، وعن سبب يقينه بقصد المعتدي قتله، أشار الشاهد بأن مكان الإصابة كان قاتل ، فالرصاصة دخلت من الفك خرجت من الرقبة ، وان ما حماه و أنقذه و منع الجاني تحقيق مبتغاه هو “الله سبحانه و تعالى “.

وسأل القاضي الشاهد عن إذا ما كان قد شفي من إصابته ، ليجيب الضابط بأنه لا زال تحت العلاج.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.