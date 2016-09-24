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صور..المعونة الأمريكية تهدى شركة مياه أسيوط 6 سيارات كسح جديدة

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أرشيفية

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد فى تصريحات له أن الشركة تسعى دائما لتوفير كل السبل والإمكانيات التى تؤدى الى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن من مياة وصرف وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التى من شأنها الإهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى هذا السياق قال المهندس حربى فتحى مدير إدارة الحملات الميكانيكية بالشركة أن هيئة المعونة الأمريكية أهدت لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديدة 6 سيارات كسح مجهزة بأعلى التقنيات سعة 10 متر مكعب للخدمات الشاقة وأعمال الكسح.

وأضاف حربى أنه تم استلام السيارات بالفعل وجارى توزيعها على المناطق طبقا لخطة الأماكن الأكثر احتياجا والتى تعانى من سوء شبكات الصرف الصحى .

الجدير بالذكر أن هيئة المعونة الأمريكية تهتم بعدة مجالات من أهمها قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى لأهميته البالغة كقطاع حيوي يقدم من خلاله المصدر الاساسى لحياة الانسان كما تهتم بخدمات الصرف للحفاظ على البيئة و المستوى البيئى المحيط للمواطنين.

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