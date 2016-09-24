أهالى مدينة أبو سمبل السياحية بأسوان يشكون حافلات النقل العام وارتفاع سعر تذكرته

يشكو أهالي مدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان من قلة وسائل المواصلات، وسوء حالة الحافلة المخصصة لهم، فضلًا عن ارتفاع قيمة التذكرة دون زيادة أي خدمات للراكب أو تصلحيه لأنه متهالك وأعطاله متكررة وطالب الأهالي عدة مرات بتغييره لكن دون جدوى.

قال مصطفى أحمد جاد من أهالي مدينة أبو سمبل السياحية إن أسعار تذاكر حافلات الوجه القبلى خط أبوسمبل أسوان والعكس زادت من 25 إلى 35 جنيها وبدون أي خدمات، ويعتبر الأتوبيس متهالك ولايوجد به فيديو أو تكييف مثل الخطوط الأخرى، وحالته يرثى لها من عدم النظافة والرائحة الكريهة التي يتحملها المسافر طوال رحلته التي تصل إلى أكثر من 3 ساعات ومنهم تصيبه حالة إعياء شديد.