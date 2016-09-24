صور.. عرض فني و مسرحي في حفل ختام الأنشطة الصيفية بثقافة أسوان

نظم قصر ثقافة أسوان حفلًا بمناسبة ختام الأنشطة الصيفية لنهاية العام الدراسي المنقضي، بحضور محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، ونجوى أحمد سيد مدير عام القصر.

وتضمن الحفل تنظيم معرض لبعض الأعمال الفنية للأطفال المشاركين فى ورش الفنون التشكيلية ، ثم أعقبه تقديم العرض المسرحى “بدر البدور وأبن الحطاب” من تأليف أميرة موسى ، وإخراج موسى محمد ، ثم أعقبه تقديم مجموعة من الإستعراضات لفريق أطفال قصر ثقافة أسوان بقيادة الفنان محمد عبد المنعم.

فيما شهد ختام الحفل تكريم وتوزيع شهادات تقدير للأطفال المميزين الذين شاركوا فى الأنشطة خلال فترة الأجازة الصيفية.