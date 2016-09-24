إعادة المرافعة في محاكمة المتهمين بـ «خلية المتفجرات» في جلسة 29 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اعادة محاكمة 8 متهمين من اعضاء جماعة الاخوان بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله فى القضية المقيده برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهره وذلك لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم ايضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة أعلامياً بـ ” خلية المتفجرات ” وذلك للمرافعة بجلسة 29 سبتمبر الجاري لضم المحاضر الرسمية الدالة علي قيام المظاهرات والمسيرات وبيان عما اذا كانت هذة المسيرات تخل بالامن العام من عدمه .. مع استدعاء المقدم عمر عبد العزيز بذات الجلسة

صدر القرار برسائة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رافت زكي محمود و مختار محمد صابر وبسكرتارية وحمدى الشناوى وعمر محمد .

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد ” محبوس “، محمود سيد محمود ” محبوس “، اسلام سيد محمود ” محبوس “، خالد فرج بخيت فرج وشهرته ” الشيخ خالد ” ” هارب ” ، محمد أنور توفيق وشهرته ” زغلول ابراهيم ” ” هارب ” ، عمرو عيد بيومي حافظ وشهرته “عمرو ماندوا” ” هارب ” ، محمد عبد العزيز يوسف وشهرته “زيزو” ” محبوس ” ، أمجد عبد المنعم حسين خلف ” هارب “، بأنهم في غضون الفترة من 14 اغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة والمنشأت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما يواجه متهمان تهمة إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدا الجماعة بمهمات ومقر تنظيمي مع علمهما بما تدعوا اليه وبوسائلها في تحقيقها.

كما وجهت تهم الشروع في قتل المجني عليها إسراء خيري عبد المنعم، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل أي شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدوا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف مروره بمكان وضعها .

كما وجهت المحكمة للمتهم الثامن العلم بوقوع جناية انضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون وأعان المتهم السابع على الفرار من وجه القضاء.