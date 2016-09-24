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مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

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مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى أفغانستان مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

وزارة الخارجية

صرح السفير مهاب نصر سفير في أفغانستان بأن شحنة المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر إلى أفغانستان وصلت أمس الجمعة والتي جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.

وأضاف السفير أنه تم تقديم تلك المساعدات بالتنسيق بين عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية ممثلة في وزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري، ووزارت الصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي.

وقال ان هذه المساعدات شملت بطاطين وأدوية ومستلزمات طبية بالإضافة إلى مواد غذائية، وذلك بهدف تقديمها للأُسر الأشد عوزاً في المناطق الفقيرة قبل فصل الشتاء البارد في مختلف أنحاء أفغانستان.

وأكد نصر حرص المصرية على تحقيق السلام ودفع التنمية في أفغانستان بما يعود على الشعب الأفغاني بالاستقرار والرخاء، وبما يعزز أواصر العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

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