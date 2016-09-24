إطلالات نجوى كرم في الجينز هل تضاهي إطلالاتها في فساتين السهرة؟!

نجوى كرم تُعتبر واحدة من أيقونات الموضة في الوطن العربي، لأن أسلوبها في فساتين السهرة يتّسم دائماً بالفخامة وبالرقيّ، وهي تختار منها أجمل التصميمات التي تناسبها وتناسب إطلالاتها على المسرح. لكن كثيراً ما نراها في الإطلالات العصرية في الجينز أيضاً، فهل تضاهي أناقتها الكاجوال أناقتها الفاخرة برأيك؟

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نجوى كرم بين فساتين السهرة والجينز

كما أنّ لـ نجوى كرم أسلوباً خاصاً في فساتين السهرة، كذلك الأمر بالنسبة إلى أسلوبها في الجينز، إذ إنّها تعتمد منه الإطلالات الراقية التي تليق بسيدة من سنّها ومركزها الاجتماعي والفني. ولاحظنا أنّ هذه الإطلالات في الجينز قد تطوّرت كثيراً وأصبحت أكثر أناقة وهدوءاً، لاسيّما في الأشهر الأخيرة، إذ باتت تعرف تماماً ما يُناسبها من الإطلالات الكاجوال كما ما يُناسبها من الإطلالات الرسمية.

كيف تحصلين على أسلوب مشابه لأسلوب نجوى كرم في الجينز؟

ليس من الصعب أن تحصلي على أسلوب مشابه لأسلوب نجوى كرم في الجينز ، إذا كنت من المعجبات به، وكلّ ما عليك فعله هو اختيار تصميمات بنطلون الجينز المناسب، إن كان ذو قصة ضيّقة Skinny أو قصّة واسعة من الأسفل وضيّقة من الأعلى Flared، وأن تختاري معه قمصاناً أنيقة وأحذية بكعب عالٍ أو منخفض، حسب المناسبة.

شاهدي أجمل إطلالات نجوى كرم في الجينز، وأخبرينا إن كنت تعتقدين أنّها تضاهي إطلالاتها في فساتين السهرة الفاخرة.