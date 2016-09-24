بالفيديو - يونايتد يرقص على حطام ليستر سيتي

تمكن مانشستر يونايتد من مواصلة استفاقته للخروج من نفق الخسائر المتكررة ليحقق فوزه الأول بالدوري منذ جولتين على حساب ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكان يونايتد قد عانى من الخسائر المتكرر إذ أنه سقط أمام مانشستر سيتي في الجولة الرابعة بنتيجة 2-1 ثم واتفورد في الجولة الخامسة بنتيجة 3-1.

أداء هجومي الأقوى منذ فترة وهدف منذ 9 أشهر

تمكن يونايتد من هز شباك ليستر سيتي بعد 22 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق كريس سمولينج الذي حول عرضية دالي بليند لشباك روبرت رون زيلير الذي وقف عاجزا أمام رأسية المدافع الدولي الإنجليزي الممتاز ليكون هدفه الأول منذ ديسمبر 2015 والذي كان في مرمى سيتي.

وأضاف خوان ماتا هدف يونايتد الثاني بعدما مرر له جيسي لينجارد الكرة ليسكنها شباك رون زيلير بتسديدة متميزة في الدقيقة 37 من عمر نفس الشوط.

وواصل ماتا تألقه ليصنع الهدف الثالث للشياطين الحمر والذي سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 40 من عمر الشوط.

وبعد مرور دقيقتين سجل بوجبا أول أهدافه مع يونايتد ليرقص رقصته الشهيرة Dab بعد رأسية قوية حولها من عرضية دالي بليند.

وبعد بداية الشوط الثاني حاول ليستر سيتي العودة للمباراة، وأجرى مدربه كلاوديو رانييري تبديلين بإخراج رياض محرز والدفع بأندي كينج، ثم أخرج جيمي فاردي ودفع بديماراي جراي.

وفي الدقيقة 60 سجل جراي هدف ليستر الوحيد بعد عرضية من داني درينكوتر ووصلت إلى دانييل أماراتي والذي مررها بدوره لديماراي ليسجلها ببراعة في شباك يونايتد.

رقم يحدث لأول مرة منذ فترة

ويعد هذا هو الفوز الأول والأكبر ليونايتد بنتيجة 4-1 منذ 50 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وكان أخر فوز ليونايتد بنتيجة تصل لـ4 أهداف ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ32 من الموسم الأول للويس فان جال المدرب السابق للشياطين الحمر في 2014-2015.

ورفع يونايتد رصيده من النقاط إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن سيتي متصدر جدول الترتيب.

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