مباشر في إنجلترا - لالانا يتقدم لليفربول!

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد فاز في افتتاحية الجولة على ليستر سيتي برباعية. (طالع التفاصيل)
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ليفربول VS هال سيتي (1/0)
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د. 17 جوووووووووووووووول أدم لالانا يتقدم لليفربول على هال سيتي
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مانشستر سيتي VS سوانزي سيتي (1/1)
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بداية المباراة
د. 8 جوووووووووووووووووووووووول أجويور يتقدم لمانشستر سيتي
د. 13 جوووووووووووووووول فيرناندو ليورنتي يتعادل لسوانزي سيتي
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بورنموث VS إيفرتون (0/0)
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بداية المباراة
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ميدلزبره VS توتنام (1/0)
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بداية المباراة
د. 7 جوووووووووووووول سون يتقدم لتوتنام
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ستوك سيتي VS وست بروميتش (0/0)
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بداية المباراة
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سندرلاند VS كريستال بالاس (0/0)
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بداية المباراة