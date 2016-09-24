أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر في إنجلترا - لالانا يتقدم لليفربول!

Google+ Print
مباشر في إنجلترا - لالانا يتقدم لليفربول! مباشر في إنجلترا - لالانا يتقدم لليفربول!

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد فاز في افتتاحية الجولة على ليستر سيتي برباعية. (طالع التفاصيل)

ـ ـ ـ ـ

ليفربول VS هال سيتي (1/0)

لمتاعبة المباراة مباشرة من هنا

د. 17 جوووووووووووووووول أدم لالانا يتقدم لليفربول على هال سيتي

___________________

مانشستر سيتي VS سوانزي سيتي (1/1)

لمتاعبة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

د. 8 جوووووووووووووووووووووووول أجويور يتقدم لمانشستر سيتي

د. 13 جوووووووووووووووول فيرناندو ليورنتي يتعادل لسوانزي سيتي

___________________

بورنموث VS إيفرتون (0/0)

لمتاعبة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

___________________

ميدلزبره VS توتنام (1/0)

لمتاعبة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

د. 7 جوووووووووووووول سون يتقدم لتوتنام

___________________

ستوك سيتي VS وست بروميتش (0/0)

لمتاعبة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

___________________

سندرلاند VS كريستال بالاس (0/0)

لمتاعبة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع