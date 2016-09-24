مباشر في إنجلترا - لالانا يتقدم لليفربول!

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد فاز في افتتاحية الجولة على ليستر سيتي برباعية. (طالع التفاصيل)

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ليفربول VS هال سيتي (1/0)

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د. 17 جوووووووووووووووول أدم لالانا يتقدم لليفربول على هال سيتي

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مانشستر سيتي VS سوانزي سيتي (1/1)

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بداية المباراة

د. 8 جوووووووووووووووووووووووول أجويور يتقدم لمانشستر سيتي

د. 13 جوووووووووووووووول فيرناندو ليورنتي يتعادل لسوانزي سيتي

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بورنموث VS إيفرتون (0/0)

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بداية المباراة

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ميدلزبره VS توتنام (1/0)

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بداية المباراة

د. 7 جوووووووووووووول سون يتقدم لتوتنام

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ستوك سيتي VS وست بروميتش (0/0)

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بداية المباراة

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سندرلاند VS كريستال بالاس (0/0)

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بداية المباراة