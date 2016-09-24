مورينيو: ليستر حاول التحكم في المباراة ويونايتد اهتم بالنتيجة

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه حقق فوزا هاما على ليستر سيتي بعد الخسارتين في الجولتين الماضيتين، مشيرا إلى أن فريقه كان يحاول التحكم في النتيجة والثعالب يحاولون التحكم في المباراة.

وكان يونايتد قد فاز بنتيجة 4-1 على ضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح مورينيو لقناة "مانشستر يونايتد":"كان فوزا هاما لأننا خسرنا مرتين متتاليتين في الدوري، كان مهما جدا حتى ألا نتعادل، إنهم خصم قوي".

وأضاف "بدأنا بقوة خلال الشوط الأول بطريقة جيدة هذه المرة وكنا أقوياء، واستغلينا سقوط ليستر بعد الهدف الثاني، والفريق لعب بطريقة جيدة".

وأتم "في الشوط الثاني هبط مستوانا قليلا وكلاوديو رانييري لعب بطريقة جيدة، وشعر أنه قد خسر فعليا، لعب من أجل التحكم في المباراة كانوا يحاولون ذلك وكنا نحاول السيطرة على النتيجة، 3 نقاط ونتيجة جيدة لنا".

وكان يونايتد قد خسر بنتيجة 2-1 من مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري وبنتيجة 3-1 من واتفورد في الجولة الخامسة.