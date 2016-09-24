أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو: ليستر حاول التحكم في المباراة ويونايتد اهتم بالنتيجة

Google+ Print
مورينيو: ليستر حاول التحكم في المباراة ويونايتد اهتم بالنتيجة مورينيو: ليستر حاول التحكم في المباراة ويونايتد اهتم بالنتيجة

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه حقق فوزا هاما على ليستر سيتي بعد الخسارتين في الجولتين الماضيتين، مشيرا إلى أن فريقه كان يحاول التحكم في النتيجة والثعالب يحاولون التحكم في المباراة.

وكان يونايتد قد فاز بنتيجة 4-1 على ضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح مورينيو لقناة "مانشستر يونايتد":"كان فوزا هاما لأننا خسرنا مرتين متتاليتين في الدوري، كان مهما جدا حتى ألا نتعادل، إنهم خصم قوي".

وأضاف "بدأنا بقوة خلال الشوط الأول بطريقة جيدة هذه المرة وكنا أقوياء، واستغلينا سقوط ليستر بعد الهدف الثاني، والفريق لعب بطريقة جيدة".

وأتم "في الشوط الثاني هبط مستوانا قليلا وكلاوديو رانييري لعب بطريقة جيدة، وشعر أنه قد خسر فعليا، لعب من أجل التحكم في المباراة كانوا يحاولون ذلك وكنا نحاول السيطرة على النتيجة، 3 نقاط ونتيجة جيدة لنا".

وكان يونايتد قد خسر بنتيجة 2-1 من مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري وبنتيجة 3-1 من واتفورد في الجولة الخامسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع