حيل لمشكلات الملابس والأحذية اليومية

تطرأ على يوميّاتنا أحداث مفاجئة تتطلب معالجتها بسرعة، مثل: اتساخ الملابس خارج المنزل أو اكتشاف قطعة متسخة حين ارتدائها ما يضيع الوقت ويعكّر اليوم. لذا، يقدّم "سيدتي. نت"، في ما يأتي، حلولاً مساعدة في ذلك:

| عند سقوط بقعة على الملابس، وأنت خارج المنزل، يفيد مسحها بـمنديل معطّر.

| لإخفاء آثار أحمر الشفاه عن القميص بسرعة، يمكن رشّ مثبت الشعر (السبراي) على البقعة.

| يمكن تعليق الملابس المجعدة داخل الحمّام أثناء الاستحمام، لأن البخار المتصاعد من الـ"دش"يساعد على تنعيمها، بدون الحاجة إلى الكيّ!

| يعدّ الـ"أسيتون" فعالاً في تنظيف نعل الحذاء الأبيض، وذلك عن طريق بلّ قطعة من القماش بقليل منه، ومسح بها الحذاء الأبيض لتختفي الأوساخ العالقة عليه. ثم، يُجفّف الحذاء بمنشفةٍ جافّة.

| لفكّ سحاب الملابس العالق، لا بد من مسحه بالقليل من الـ"فازلين" ممّا يسهل انزلاقه.