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حيل لمشكلات الملابس والأحذية اليومية

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السبت 24-09-2016 17:58

تطرأ على يوميّاتنا أحداث مفاجئة تتطلب معالجتها بسرعة، مثل: اتساخ الملابس خارج المنزل أو اكتشاف قطعة متسخة حين ارتدائها ما يضيع الوقت ويعكّر اليوم. لذا، يقدّم "سيدتي. نت"، في ما يأتي، حلولاً مساعدة في ذلك:

| عند سقوط بقعة على الملابس، وأنت خارج المنزل، يفيد مسحها بـمنديل معطّر.
| لإخفاء آثار أحمر الشفاه عن القميص بسرعة، يمكن رشّ مثبت الشعر (السبراي) على البقعة.
| يمكن تعليق الملابس المجعدة داخل الحمّام أثناء الاستحمام، لأن البخار المتصاعد من الـ"دش"يساعد على تنعيمها، بدون الحاجة إلى الكيّ!
| يعدّ الـ"أسيتون" فعالاً في تنظيف نعل الحذاء الأبيض، وذلك عن طريق بلّ قطعة من القماش بقليل منه، ومسح بها الحذاء الأبيض لتختفي الأوساخ العالقة عليه. ثم، يُجفّف الحذاء بمنشفةٍ جافّة.
| لفكّ سحاب الملابس العالق، لا بد من مسحه بالقليل من الـ"فازلين" ممّا يسهل انزلاقه.

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سيدتي