أخبار عاجلة

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_إفريقيا – رسالتان من مؤمن سليمان لباسم مرسي قبل مواجهة الوداد

Google+ Print
#في_إفريقيا – رسالتان من مؤمن سليمان لباسم مرسي قبل مواجهة الوداد #في_إفريقيا – رسالتان من مؤمن سليمان لباسم مرسي قبل مواجهة الوداد

عقد مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك جلسة مع مهاجمه باسم مرسي قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز في الذهاب 4-0 على ملعب برج العرب.

ووجه سليمان رسالتين إلى مرسي، الأولى كانت مطالبة له بالسرعة داخل منطقة الجزاء وأن يلعب دون ضغوط في الهجمات المرتدة.

أما الرسالة الثانية، فكان مفادها تحذير من الجهاز الفني للاعب من العصبية في ظل توقع استفزازات من لاعبي الوداد.

وسجل مرسي الهدف الثالث للزمالك في اكتساحه للوداد قبل أسبوع.

اقرأ أيضا - باسم مرسي يكشف: خطته لقتل أحلام الوداد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع