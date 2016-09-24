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11 أكتوبر.. نظر دعوى شركة إنتاج ضد أخرى حول تأخر عرض "الكبريت الأحمر"

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11 أكتوبر.. نظر دعوى شركة إنتاج ضد أخرى حول تأخر عرض "الكبريت الأحمر" 11 أكتوبر.. نظر دعوى شركة إنتاج ضد أخرى حول تأخر عرض "الكبريت الأحمر"

>كتبت ندى سليم

حددت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحى عزت، وسكرتارية كريم صابر، جلسة 11 أكتوبر المقبل، للنظر فى دعوى شركة "ترنتا للإنتاج الفنى"، ضد شركة "رايت ماركيتينج"،لإلزامها بتنفيذ العقد المبرم بينهما حول تنفيذ مسلسل "الكبريت الأحمر"، بطولة الفنانة داليا مصطفى و ريهام حجاج.

 

وتعود تفاصيل الدعوى، إلى اتفاق الشركة المدعية والمدعى عليها على بيع حقوق استغلال مسلسل "الكبريت الأحمر"، لعرضه على الفضائيات شهر رمضان من العام الماضى.

 

ونص العقد على التزام الشركة المدعية بدفع مبلغ وقدره 18 مليون جنيها، مقابل إلتزام الشركة المدعى عليها بتسليم نسخ المسلسل إليها خلال الفترة من شهر يونيو وإلى شهر سبتمبر عام 2015، وأدى تقاعس الشركة المدعى عليها فى تسليم أى حلقة من حلقات المسلسل محل التعاقد، فى المواعيد المتفق عليها، ما تسبب فى إلحاق خسائر مادية بالشرطة المدعية نتيجة تخلفها عن عرض المسلسل فى شهر رمضان 2015، وطالبت الشركة تنفيذ المسلسل، مع تقديم التعويض الذى يعادل ما أصابها من خسائر.


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