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ضبط 10 كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش بحوزة عاطلين في أسوان

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ضبط 10 كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش بحوزة عاطلين في أسوان ضبط 10 كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش بحوزة عاطلين في أسوان

مخدرات – أرشيفية

تمكنت قوة من مباحث أسوان، اليوم السبت، من ضبط 10 كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش وبندقيتين خرطوش بحوزة عاطلين.

وتمكنت القوة من ضبط كلًا من محمود ع. أ. ، 24 عام، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 6 كيلو جرام، و كمية من جوهر الحشيش تزن 50 جرام، و سلاح ناري “بند قية خرطوش عيار 12 مللي” و 3 طلقات من ذات العيار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6906 / 2016 م إداري مركز إدفو.

كما تمكنت الحملة من ضبط محمود ج. م. وشهرته ” نوبي جابر “،  37 عام، عاطل، ومقيم دائرة أول أسوان، وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرام، و كمية من جوهر الحشيش تزن 450 جرام، وسلاح ناري ” بند قية خرطوش عيار 12 مللي”.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5268 / 2016 م إداري قسم أول أسوان.

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