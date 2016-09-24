ضبط 10 كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش بحوزة عاطلين في أسوان

تمكنت قوة من مباحث أسوان، اليوم السبت، من ضبط 10 كيلو بانجو ونصف كيلو حشيش وبندقيتين خرطوش بحوزة عاطلين.

وتمكنت القوة من ضبط كلًا من محمود ع. أ. ، 24 عام، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 6 كيلو جرام، و كمية من جوهر الحشيش تزن 50 جرام، و سلاح ناري “بند قية خرطوش عيار 12 مللي” و 3 طلقات من ذات العيار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6906 / 2016 م إداري مركز إدفو.

كما تمكنت الحملة من ضبط محمود ج. م. وشهرته ” نوبي جابر “، 37 عام، عاطل، ومقيم دائرة أول أسوان، وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرام، و كمية من جوهر الحشيش تزن 450 جرام، وسلاح ناري ” بند قية خرطوش عيار 12 مللي”.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5268 / 2016 م إداري قسم أول أسوان.