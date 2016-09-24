«تعليم أسوان»: انتظام الدراسة في 47 مدرسة على مستوى المحافظة

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أحمد موسى إن الدراسة انتظمت اليوم فى 47 مدرسة على مستوى المحافظة، 13 مدرسة فى إدارة أسوان التعليمية، و13 فى إدارة كوم أمبو، و11 فى إدارة أدفو، و10 فى إدارة أدفو، موضحًا أن إجمالى عدد الطلاب 4970 ونسبة الحضور بلغت 94%.

وأوضح أن نسبة حضور المعلمين على مستوى المحافظة وصلت إلى 97%، ولم ترد أى شكاوى إلى المديرية خلال اليوم الدراسى، مشيرًا إلى أنه تم الأطمئنان على سير العملية التعليمية فى المحافظة والتأكد من جاهزية المدارس لأستقبال الطلاب خلال الفترتين الصباحية والمسائية.