وقفة احتجاجية لعشرات المدرسين على قرار ندبهم بنجع حمادى

مراسل«ONA»:

نظم العشرات من المدرسين والمدرسات، اليوم السبت، وقفة إحتجاجية، داخل المدرسة الثانوية الزراعية بنجع حمادي، للمطالبة بإلغاء قرار ندبهم للعام الثالث على التوالي.

وقال المحتجون في تصريح صحفي، إن القانون رقم 202 يمنع ندب المعلمين خارج مدارسهم أكثر من عامين، موضحين أنه صدر هذا العام قرارًا بندبهم إلى مدرسة أبوتشت الزراعية بقرية العمرة، وهذا العام هو الثالث بعد ندبهم في العام الأول إلى قنا ودشنا، والعام الثاني والثالث إلى قرية العمرة بأبوتشت.

وأشار المحتجون إلى أنهم تحملوا من قبل بعد المسافة التي تصل إلى قرابة 60 كيلو، وأيضًا أجرة المواصلات التي تصل إلى قرابة 20 جنيهًا يوميًا، مطالبين بإلغاء القرار تلبية لمطالب المتضررين من القرار .