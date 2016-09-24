انتظام 966 ألف طالب وتلميذ في 2718 مدرسة بأسيوط

طالب المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط القائمون على العملية التعليمية بوضع مصلحة الطالب في المقام الأول، والتركيز على الجوانب التربوية في التعليم والانضباط في مواعيد العمل، والاهتمام بالأنشطة الدراسية.

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد في أكثر من 2718 مدرسة على مستوى المحافظة، بعدد طلاب وصل إلى 966 ألف و 551 يرافقه عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام، وعبد الناصر عبد البصير مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، والدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة، ومصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومنار كامل رئيس حي شرق، ومدحت القاضي رئيس حي غرب أسيوط.

وقال الدسوقي إن 22 مدسة جديدة دخلت الخدمة التعليمية للعام الدارسي 2016/2017م بتكلفة بلغت 78 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جاري إنشاء 43 مدرسة أخرى بتكلفة إجمالية 128 مليون جنيه بالإضافة إلى انتهاء معظم أعمال التطوير والصيانة بمختلف المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم إن محافظ أسيوط زار مدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية بمنطقة الوليدية التابعة لحي شرق، ومدرسة الثانوية التجارية بنات بمنطقة السادات بحي غرب وتفقد غرف الأنشطة والحاسب الآلي، والحالة العامة للنظافة للفصول ودورات المياه، وأطمان على سير العملية التعليمية.

وأضاف فتحي أن المحافظ أكد على أهمية انتظام التلاميذ وقيام مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة لمدارس المحافظة.

ومن جانبه أشار مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إلى أن مدرسة الرعاية المتكاملة بلغت تكلفة إنشاء الفصول الجديدة بها ما يقارب 4 مليون و160 ألف جنيه، وتضم حاليًا 32 فصل.

وأوضح أن مدرسة التجارة بنات تم عمل الصيانة الكاملة لها وتضم 52 فصلا بعدد طلاب يصل الى 3253 طالبة بنظام الفترتين.