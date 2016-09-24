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المخرج مجدي كمال يستعد لإطلاق أولى رواياته «قتل مع سبق الحب»

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المخرج مجدي كمال

المخرج مجدي كمال

كتبت – إنجي لطفي

يستعد المخرج مجدي كمال، لإطلاق أولى أعماله الأدبية رواية “قتل مع سبق الحب”، وذلك من خلال حفل التوقيع المقرر إقامته بفندق الفورسيزونز بالجيزة يوم السبت المقبل بحضور كوكبة من الكتّاب والأدباء ونجوم الفن والإعلام.

كان المخرج مجدي كمال قد أخرج العديد من البرامج التلفزيونية أخرها برنامج “انتبهوا آيها السادة” على قناة الحياة والذي تقدمه الفنانة الكبيرة هالة فاخر وله تجارب سابقة في كتابة البرامج الكوميدية.

إلا أن رواية “قتل مع سبق الحب” هي أول عمل أدبي روائي له تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي.

وقد شهدت صفحة الرواية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك تفاعلًا كبيرًا منذ إطلاقها في أول سبتمبر الجاري.

يُذكر أن رواية “قتل مع سبق الحب” تصدر عن دار أطلس للنشر والتوزيع والإنتاج الإعلامي.

رواية قتل مع سبق الحب

رواية قتل مع سبق الحب

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