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عودة 187 مصريًا من ليبيا ووصول 102 شاحنة عبر منفذ السلوم

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عودة 187 مصريًا من ليبيا ووصول 102 شاحنة عبر منفذ السلوم عودة 187 مصريًا من ليبيا ووصول 102 شاحنة عبر منفذ السلوم

منفذ السلوم البري

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 187 مصريًا من ليبيا ووصول 102 شاحنة فارغة عبر منفذ السلوم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير الأمن في تصريح اليوم السبت “إن المنفذ استقبل 187 مصريًا بينهم 146 وصولا شرعيا و41 غير شرعي، بينما تم إنهاء إجراءات سفر 432 شخصا «44 مصريا و388 ليبيا»، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا”.

وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات وصول 102 شاحنة إلى المنفذ قادمة من منفذ مساعد الليبي، وذلك لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

أ ش أ

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