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انتهت #في_إنجلترا - مانشستر يونايتد (4) ليستر سيتي (1) فوز كبير لمورينيو

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انتهت #في_إنجلترا - مانشستر يونايتد (4) ليستر سيتي (1) فوز كبير لمورينيو انتهت #في_إنجلترا - مانشستر يونايتد (4) ليستر سيتي (1) فوز كبير لمورينيو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة

تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد من هنا

للتعرف على تشكيل ليستر سيتي من هنا

بداية المباراة

د. 17 ليستر سيتي يضغط بقوة على مانشستر يونايتد دون إحراز أهداف

د. 22 جوووووووووووووووووووول كريس سمالينج يتقدم لمانشستر يونايتد على ليستر برأسية حول بها ركنية دالي بليند.

د. 25 راشفورد يهدر مجهود زملائه يصل لمقابلة المرمى بانفراد يهدره في السماء.

د. 27 إبراهيموفيتش ينفرد بالمرمى من تمريرة بوجبا.. ويطيح بها في السماء أيضا.

د. 30 تسديدة قوية من بوجبا يخرجها زيلر بصعوبة.

د. 35 جووووووووووووووول خوانا ماتا يضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد

د. 39 جووووووووول ماركوس راشفورد يضيف الثااااالث لمانشستر يونايتد

د. 41 جوووووووووووووووووووووووول بوبجبااااا يضيف الرااابع من ركلة ركنية

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 59 جوووووووووووول داماراي جراي يقلص الفارق لليستر سيتي بهدف رااائع!

د. 80 ليستر سيتي يضغط دون فعالية على المرمى

نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف لليستر سيتي

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