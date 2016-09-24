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بالصور.. مبادرة لتوزيع 700 شنظة مدرسية علي طلاب سوهاج‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

أشاد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، بالمبادرة التى أطلقتها جمعية “من أجل ”، وذلك لتوزيع 700 شنطة بلاستيكية على طلاب المدارس بمركزى أخميم وساقلتة، تحتوى على مجموعة من الكتب والأدوات المدرسية فى أول أيام العام الدراسى الجديد 2016 -2017 .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ صباح اليوم السبت، بعدد من المدارس وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

وشملت الجولة مدارس الديابات الابتدائية الجديدة ومدرسة الحواويش للتعليم الاساسى بمركز أخميم ومدرسة مصر الخير الاعدادية ومدرسة الرى الجديدة ومعهد الفتيات الاعدادى والثانوى الازهرى بقرية سفلاق بمركز ساقلته.

وأوضح “المحافظ”، أن العملية التعليمية فى أول ايام الدراسة منتظمة وتسير بصور طبيعية بجميع مدارس المحافظة وجامعة سوهاج .

وأشار الي أن كوبرى الجامعة بالطريق الجديد المؤدى الى جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، قد تم تشغيله اليوم وذلك بعد انتهاء أعمال الاصلاح به .

رافق “المحافظ” خلال جولته اليوم السبت، عبد العال عبد الجواد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والمهندس السيد ابوعقيل رئيس فرع هيئة الابنية التعليمية بسوهاج والدكتور أحمد حمادى رئيس المنطقة المركزية الازهرية بسوهاج .

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