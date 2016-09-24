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بالفيديو – سمولينج يسجل الهدف الأول له مع يونايتد منذ 9 أشهر

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بالفيديو – سمولينج يسجل الهدف الأول له مع يونايتد منذ 9 أشهر بالفيديو – سمولينج يسجل الهدف الأول له مع يونايتد منذ 9 أشهر

سجل كريس سمولينج هدف التقدم لمانشستر يونايتد على ضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتمكن سمولينج من تسجيل الهدف الأول في المباراة، بعدما حول ركلة دالي بليند الركنية برأسه في مرمى روبرت رون زيلير حارس ليستر سيتي.

ويسيطر مانشستر يونايتد على مجريات المباراة التي تقام حاليا، وسط محاولات من ليستر على استحياء للعودة للمباراة.

ويعد هذا هو الهدف الأول لكريس سمولينج بالدوري الإنجليزي مع يونايتد منذ هدفه في شهر ديسمبر 2015 والذي كان ضد مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت لصالح الشياطين الحمر بنتيجة 4-2.

شاهد الهدف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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