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بالفيديو - ثلاثية بوجبا راشفورد وماتا تصنع هدفا رائعا في مرمى ليستر

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بالفيديو - ثلاثية بوجبا راشفورد وماتا تصنع هدفا رائعا في مرمى ليستر بالفيديو - ثلاثية بوجبا راشفورد وماتا تصنع هدفا رائعا في مرمى ليستر

سجل خوان ماتا صانع ألعاب مانشستر يونايتد هدفا رائعا في شباك ليستر سيتي ببطولة الدوري.

ويتواجه مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

خوان ماتا استلم الكرة في الدقيقة الـ 35 ومررها لراشفورد الذي مررها لبوجبا الذي مررها بدوره إلى راشفورد على حدود منطقة الجزاء.

راشفورد مرر الكرة من لمسة واحدة بالكعب، ليستلمها خوان ماتا ويسدد يسارية في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

وأضاف الثنائي راشفورد وبوجبا الهدفين الثالث والرابع لمانشستر يونايتد في مرمى ليستر سيتي قبل نهاية الشوط الأول.

شاهد هدف ماتا من هنا

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فيديو اليوم السابع

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