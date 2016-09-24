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بالفيديو - بوجبا يسجل أخيرا.. الهدف الأول للشياطين الحمر

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بالفيديو - بوجبا يسجل أخيرا.. الهدف الأول للشياطين الحمر بالفيديو - بوجبا يسجل أخيرا.. الهدف الأول للشياطين الحمر

سجل بول بوجبا هدفه الأول مع فريقه مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في شوط المباراة الأول والذي انتهى بنتيجة 4-0 لصالح الشياطين الحمر.

ويعد هذا هو الهدف الأول للدولي الفرنسي في مسيرته مع الشياطين الحمر منذ انتقاله قادما من يوفنتوس بمبلغ 105 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من دالي بليند ظهير مانشستر يونايتد والتي حولها بوجبا برأسية متميزة في شباك روبرت رون زيلير حارس مرمى ليستر في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

شاهد الهدف من هنا

شاهد هدف كريس سمولينج ضد ليستر سيتي من هنا

شاهد هدفي خوان ماتا من هنا

شاهد هدف راشفورد من هنا

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فيديو اليوم السابع

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