بالفيديو - بوجبا يسجل أخيرا.. الهدف الأول للشياطين الحمر

سجل بول بوجبا هدفه الأول مع فريقه مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في شوط المباراة الأول والذي انتهى بنتيجة 4-0 لصالح الشياطين الحمر.

ويعد هذا هو الهدف الأول للدولي الفرنسي في مسيرته مع الشياطين الحمر منذ انتقاله قادما من يوفنتوس بمبلغ 105 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من دالي بليند ظهير مانشستر يونايتد والتي حولها بوجبا برأسية متميزة في شباك روبرت رون زيلير حارس مرمى ليستر في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

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