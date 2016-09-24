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بالفيديو – فرص مهدرة بالجملة لتيكي تاكا يونايتد في خمسة دقائق

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بالفيديو – فرص مهدرة بالجملة لتيكي تاكا يونايتد في خمسة دقائق بالفيديو – فرص مهدرة بالجملة لتيكي تاكا يونايتد في خمسة دقائق

أهدر الثلاثي ماركوس راشفورد وزلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا 3 فرص خطيرة لمانشستر يونايتد في شوط مباراتهم الأول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ويواجه يونايتد نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي وانتهى الشوط الأول بنتيجة 4-0.

وفي الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول وبعد عدد من التمريرات المتقنة كان راشفورد في مواجهة روبرت رون زيلير حارس ليستر لكنه سددها في المدرجات.

وفي الدقيقة 27 من عمر الشوط وبعد تمريرة رائعة من بوجبا وصلت الكرة لإبراهيموفيتش الذي سددها بدوره في المدرجات.

وفي الدقيقة 30 من عمر نفس الشوط سدد بول بوجبا الكرة لكن الحارس رون زيلير تصدى لها ببراعة.

شاهد فرصة راشفورد من هنا

شاهد فرصة إبراهيموفيتش من هنا

شاهد فرصة بوجبا من هنا

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فيديو اليوم السابع

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