التشكيل - المحمدي أساسي مع هال.. وكاريوس يقود ليفربول

أعلن مايك فيلان مدرب نادي هال سيتي تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أحمد المحمدي النجم المصري دخل في التشكيل الأساسي لفريقه كالمعتاد في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل هال سيتي كالتالي:

حارس: ياكوبوفيتش

الدفاع: أندرو روبرتسون - كورتيس دافيس - جاك ليفرمور - أحمد المحمدي

الوسط: توم هادليستون - روبيرت سنودجراس - سام كلاكوس - أداما دياموندي - ريان ماسون

الهجوم: أبيل هيرنانديز

في المقابل أعلن يورجن كلوب عن تشكيل ليفربول للمباراة، وجاء لوكاس كاريوس حارس المرمى في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس: لوكاس كاريوس

الدفاع: جيمس ميلنر - جويل ماتيب - راجنر كلافان - ناثان كلاين

الوسط: جوردان هندرسون - أدم لالانا - جورجينيو وينالدوم

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فرمينو - فيليبي كوتينيو