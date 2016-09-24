تغريدة - بعد خروج رمضان من القائمة أمام وست بروم.. ' هل هذا ما تستحقه بعد أداء رجل المباراة؟ '

رغم تألقه في مباراة كأس الرابطة أمام هال سيتي خرج رمضان صبحي من قائمة فريقه أمام وست بروميتش ألبيون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

جمهور ستوك سيتي على تويتر كان شديدا في رده على قرار مارك هيوز المدير الفني للفريق، وهو ما يرصده FilGoal.com .

صبحي؟

"انا سعيد بأخبار الفريق, ولكن أين رمضان صبحي؟"

"رمضان صبحي خارج القائمة بالكامل؟؟ هل هذا ما تستحقه بعد أداء رجل المباراة؟"

"رمضان صبحي ليس في قائمة المباراة حتى؟ أشعر بالصدمة"

"دون صبحي؟ متفاجئ من ذلك, بالتأكيد هو مصاب"

"رمضان صبحي! هل هو مصاب؟"

"أين صبحي بحق الجحيم؟"

"أنا لست مدربا ولكن لا أستطيع أن أفهم لماذا لا تريد الصغير\السريع\المثير رمضان صبحي على دكة البدلاء؟"