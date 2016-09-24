أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تغريدة - بعد خروج رمضان من القائمة أمام وست بروم.. ' هل هذا ما تستحقه بعد أداء رجل المباراة؟ '

Google+ Print
تغريدة - بعد خروج رمضان من القائمة أمام وست بروم.. ' هل هذا ما تستحقه بعد أداء رجل المباراة؟ ' تغريدة - بعد خروج رمضان من القائمة أمام وست بروم.. ' هل هذا ما تستحقه بعد أداء رجل المباراة؟ '

رغم تألقه في مباراة كأس الرابطة أمام هال سيتي خرج رمضان صبحي من قائمة فريقه أمام وست بروميتش ألبيون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

جمهور ستوك سيتي على تويتر كان شديدا في رده على قرار مارك هيوز المدير الفني للفريق، وهو ما يرصده FilGoal.com .

صبحي؟

"انا سعيد بأخبار الفريق, ولكن أين رمضان صبحي؟"

"رمضان صبحي خارج القائمة بالكامل؟؟ هل هذا ما تستحقه بعد أداء رجل المباراة؟"

"رمضان صبحي ليس في قائمة المباراة حتى؟ أشعر بالصدمة"

"دون صبحي؟ متفاجئ من ذلك, بالتأكيد هو مصاب"

"رمضان صبحي! هل هو مصاب؟"

"أين صبحي بحق الجحيم؟"

"أنا لست مدربا ولكن لا أستطيع أن أفهم لماذا لا تريد الصغير\السريع\المثير رمضان صبحي على دكة البدلاء؟"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع