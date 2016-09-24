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بالصور.. اعتصام أولياء أمور طلاب مكفوفين أمام مديرية التربية والتعليم بأسيوط

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

إعتصم العشرات من الطلاب المكفوفين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، داخل مدرسة الأمل للمكفوفين بمدينة الأربعين إحتجاجًا على عدم بدء الدراسة اليوم السبت وعدم استقبال الطلاب القسم الداخلي.

وقال يوسف سعيد محمود، ولي أمر أحد الطلاب، إنه جاء اليوم من مركز القوصية بإبنه في اليوم الأول من العام الدراسي، ولكن فوجئ بعدم وجود مشرفين إقامة بالمدرسة وطلب منهم العوده بأبنائهم لحين توافر مشرفين، مشيرًا الى أن هذه المشكلة تعاني منها المدرسة منذ 3 سنوات .

وأضاف طارق جمال محمود، طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين، أنه جاء من مركز الغنايم ولكن لا يستطيع الذهاب والعودة يوميًا بسبب عدم وجود مشرفين إقامة بالمدرسة .

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