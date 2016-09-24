تخصيص 2 مليون و500 ألف متر لإقامة محطة طاقة شمسية بسفاجا

مراسل«ONA»:

أكد اللواء هشام أمنه، رئيس مدينة سفاجا، أنه تم تخصيص مساحة 2 مليون و500 ألف متر من الأراضي الفضاء شمال المدينة، لاقامة محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية.

وقال أمنة في تصريح صحفي، إن هذا المشروع يعتبر ضمن المشروعات القومية الكبرى، وإنه جارى التنسيق بين كافة الجهات الحكومية لاستكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ هذا المشروع .

فيما قام المهندس أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بزيارة مدينة سفاجا للإطلاع على أرض مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

وكانت مدينة الغردقة، قد خصصت مليون متر مربع لاقامة محطتي طاقة شمسية بقدرة 200 ميجا، وذلك بالتعاون مع دولتي اليابان وكوريا.