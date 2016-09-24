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اعتصام بجمعية الصيادين بالبرلس احتجاجًا على عدم ضبط لانشات مافيا الزريعة

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اعتصام بجمعية الصيادين بالبرلس احتجاجًا على عدم ضبط لانشات مافيا الزريعة اعتصام بجمعية الصيادين بالبرلس احتجاجًا على عدم ضبط لانشات مافيا الزريعة

>كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن عدد من الصيادين ببرج البرلس اعتصامهم بمقر جمعية الصيادين ببرج البرلس، احتجاجًا على عدم ضبط لانشات صيد الزريعة بحيرة البرلس التى تعود ملكيتها لمن وصفوهم بذوى النفوذ.

 

وقال سعد محمد عبد الله " صياد "، "أعلنا اعتصامنا بمقر جمعية الصيادين، ونطالب بتطبيق القانون على الجميع، وما نعانى منه لا يتم ضبط لانشات يمتلكها الكبار ومافيا صيد الذريعة ببحيرة البرلس".

 

وأضاف محسن محمد عمر " صياد "، "نحن نثق فى عدالة اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، لذا نطالبه بإعطاء تعليماته بالتشديد على ضبط اللانشات المخالفة دون تفرقة بين أصحابها"، مؤكدًا إنهم يدرسون اتخاذ إجراءات تصعيدية.


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