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حبس عامل وزوجته قتلا مهندس لسرقته بأكتوبر

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حبس عامل وزوجته قتلا مهندس لسرقته بأكتوبر حبس عامل وزوجته قتلا مهندس لسرقته بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسام نصار، بحبس "مصطفى.م" وزوجته "نسرين.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل مهندس وسرقته بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

كشفت التحقيقات أن المجنى عليه يدعى "أشرف.ب" 45 عاما، مهندس، وأن أسرته حررت محضرا بغيابه عن المنزل، وتبين أنه تعرف على المتهمين منذ فترة وكان على علاقة بالمتهمة الثانية، التى اتفقت مع زوجها على سرقته لمرورهما بضائقة مالية.

 

تم استدراج المجنى عليه إلى شقة الجناة بعدما أقنعته المتهمة بممارسة الجنس معها وبمجرد دخوله تعدوا عليه بالضرب مستخدمين قطعة خشب، فحاول مقاوتهم والاستنجاد بالجيران، ولكن الجناة أجهزا عليه وسرقا منه 3 آلاف جنيه، وألقيا الجثة داخل سيارة وحاولا إشعال النيران بها.


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مصر 365

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