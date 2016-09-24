التفاح والأناناس والجزر.. أطعمة مهمة لصحة وجمال أسنانك

أوردت مجلة “فرويندين” الألمانية أنه إلى جانب العناية المنتظمة بالأسنان ووسائل التبييض المختلفة يمكن أيضاً الحفاظ على صحة وجمال الأسنان من خلال تناول بعض الفواكه والخضروات، كالتفاح والأناناس والجزر، حيث أنها تحتوي على مواد فعالة تحارب التصبغات اللونية الناجمة عن التدخين أو احتساء الكافيين من ناحية وتقوي مينا الأسنان من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن قضم التفاح يمتاز بتأثير منظف للأسنان، كما أن حمض الفاكهة الطبيعي يحارب البقع الصفراء، التي تشوه المظهر الجمالي للأسنان، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين، الذي يعمل على إزالة طبقة البلاك المتراكمة على الأسنان.

أما الجزر فيزخر بفيتامين A، الذي يعمل على تقوية مينا الأسنان ويرفع درجة مقاومتها للمواد الضارة.