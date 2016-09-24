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إيران: منعنا طائرة تجسس أمريكية من انتهاك المجال الجوي للبلاد

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إيران: منعنا طائرة تجسس أمريكية من انتهاك المجال الجوي للبلاد إيران: منعنا طائرة تجسس أمريكية من انتهاك المجال الجوي للبلاد

طائرة التجسس الأمريكية المتطورة من طراز يو 2

قالت قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني إنها رصدت مرة أخرى طائرة أمريكية تجسسية متطورة من طراز “يو 2″، كانت تحاول إنتهاك حرمة الأجواء الإيرانية، وأجبرتها على المغادرة بعد تحذيرها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن قائد مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي العميد “فرزاد اسماعيلي” أعلن نجاح قوات الدفاع الجوي في الأيام الماضية، وللمرة الثانية في العامين الماضيين، في رصد طائرة تجسس أمريكية متطورة من طراز “يو 2″، وإجبارها على المغادرة بعد إنذارها.

وقال إسماعيلي: “لا شك لو أن هذه الطائرة لم تكترث لتحذيرنا واقتربت أكثر، لفتحنا نيراننا عليها ولأسقطناها”.

وسبق لإسماعيلي في 2014، القول إن مقر الدفاع الجوي للجيش الإيراني، حذر طائرة تجسس أمريكية متطورة أيضاً من طراز “يو 2″.

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