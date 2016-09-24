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السودان: نتابع مع السلطات المختصة للوقوف على أحوال الناجين من حادث مركب رشيد

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السودان: نتابع مع السلطات المختصة للوقوف على أحوال الناجين من حادث مركب رشيد السودان: نتابع مع السلطات المختصة للوقوف على أحوال الناجين من حادث مركب رشيد

أرشيفية

قال قنصل عام السودان بالإسكندرية السفير محمد صغيرون اليوم السبت، إن القنصلية في تواصل مستمر مع السلطات المصرية المختصة للوقوف على أحوال الناجين من حادث مركب رشيد.

وأشار السفير صغيرون – في بيان على صفحة القنصلية على الفيس بوك – إلى أن القنصلية لا تزال تواصل الجهود مع السلطات المصرية المختصة في محافظة البحيرة للوقوف على أحوال الناجين من حادث المركب الذي غرق في البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة رشيد صباح الأربعاء الماضى ، ونجا منه 26 سودانيا ،وقامت القنصلية بتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وأهاب الدبلوماسي السوداني– بمن يشتبه بوجود سوداني على متن المركب المنكوب إرسال الاسم والصورة الفوتوغرافية على الرقم 00201115678097.

وكان القنصل السوداني قد أشاد بالجهود التي بذلتها السلطات المختصة في محافظة البحيرة بقيادة المحافظ البحيرة دكتور محمد علي سلطان لاستقبال الناجين وتقديم العون لهم.

أ ش أ

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